أحد أصغر وزراء الخارجية في العالم.. تعيين بيلاوال بوتو وزيرا لخارجية باكستان

المصدر: وكالات

عُين بيلاوال بوتو زرداري (33 عاما)، وهو نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت في 2007، أمس، رسميا وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف. وهو أيضا نجل الرئيس السابق آصف علي زرداري وحفيد رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو، الذي أُعدم في 1979

وبات الشاب البالغ 33 عاما والذي درس في جامعة أوكسفورد، أحد أصغر وزراء الخارجية في العالم.

إثر أدائه قسم اليمين وزيرا للخارجية، كتب نجل الرئيس السابق آصف علي زرداري وحفيد رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو (أُعدم في 1979) في تغريدة على "تويتر" أنه سيعمل مع حزبه (حزب الشعب الباكستاني) "على أداء دورنا من أجل استعادة الديمقراطية من خلال إصلاحات انتخابية ونضال من أجل اقتصاد أكثر عدالة وتعزيز مكانة باكستان في الساحة الدولية".

وسيقوم وزير الخارجية الجديد بأول رحلة له إلى الخارج، اليوم، إذ سيرافق رئيس الوزراء في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية، الشريك التجاري الرئيسي لباكستان والداعم المالي لاقتصادها في غالب الأحيان.

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