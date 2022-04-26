مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستوى الإشعاع في تشرنوبيل "غير طبيعي"

المصدر: تشيرنوبيل - أ ف ب

قال المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الثلاثاء إن مستوى الإشعاع في موقع كارثة تشرنوبيل النووية "غير طبيعي" وارتفع في أعقاب سيطرة القوات الروسية على المنطقة.

وأضاف في تصريحات خلال زيارته الموقع إن "مستوى الإشعاع، برأيي، غير طبيعي. كانت هناك فترات ارتفعت خلالها المستويات بسبب تحريك معدات ثقيلة كانت القوات الروسية تحضرها إلى هنا. إننا نتابع الأمر يوما بيوم".

ووصل غروسي مع مجموعة خبراء بهدف إرسال معدّات أساسية مثل الملابس الواقية وأجهزة قياس الجرعات الإشعاعية، وإجراء فحوصات إشعاعية وغيرها.

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