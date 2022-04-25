واشنطن: أوكرانيا قادرة على كسب الحرب ضد روسيا

المصدر: كييف - أ ف ب

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بإمكان أوكرانيا كسب الحرب ضد روسيا إذا حصلت على "المعدات المناسبة"، في أعقاب زيارة إلى كييف برفقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن فيما واصل الجيش الروسي ضرباته مستهدفا خصوصا منشآت للسكك الحديد في وسط البلاد الغربي.

وقال أوستن لمجموعة من الصحافيين بعدما التقى وبلينكن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "الخطوة الأولى للانتصار هي الثقة بإمكانية الفوز".

وأضاف: "نرى أن بإمكانهم الفوز، يمكنهم الانتصار إذا كانت لديهم المعدات المناسبة".

ومضى أوستن إلى القول إن الولايات المتحدة تأمل في إنهاك الجيش الروسي في أوكرانيا، لمنعه من القيام بعمليات غزو أخرى في المستقبل.

وتابع: "نريد أن نرى روسيا ضعيفة إلى حد لا تستطيع معه القيام بالأشياء التي قامت بها مثل غزو أوكرانيا، لقد خسرت الكثير من القدرات العسكرية والكثير من الجنود ولا نريد أن تتمكن سريعا من إعادة تكوين قدراتها".

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