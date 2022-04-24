26.41 % نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية حتى منتصف النهار

المصدر: باريس - وام

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها فرنسا اليوم بلغت 26.41 في المائة حتى منتصف النهار.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الساعة 12 ظهرا، في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، كانت نسبة المشاركة في العاصمة الفرنسية 26.41٪ في الوقت نفسه، كانت 25.48٪ في الجولة الأولى، في 10 أبريل 2022".

وأضافت: "في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2017 ، كانت النسبة 28.23٪ في نفس الوقت، وفي الجولة الثانية من انتخابات 2012 الرئاسية، كانت النسبة 30.66٪ في نفس الوقت، وفي عام 2007 ، كانت النسبة 34%".

وكانت مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث يدلي 47 مليونا من الناخبين الفرنسيين بأصواتهم في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني".

وتتوقع آخر استطلاعات الرأي فوز إيمانويل ماكرون بـ55.50 في المائة من الأصوات مقابل 44.50 في المائة لمنافسته لوبان.

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