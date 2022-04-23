أوكرانيا تعلن مقتل 21 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب

المصدر: كييف - د ب أ

أعلنت كييف أن المدافعون الأوكرانيون قتلوا 21 ألفاً و600 جندي روسي في البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي وحتى اليوم السبت، حسبما ذكر بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت أيضا 854 دبابة، و2205 مركبات قتالية مدرعة، و403 منظومات مدفعية، و143 منظومة إطلاق صواريخ متعددة، و69 منظومة مضادة للطائرات"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية.

وأضاف البيان: "شملت الخسائر أيضاً 177 طائرة و154 مروحية و1543 مركبة، و8 زوارق و76صهريج وقود، و182 طائرة مسيرة و27 وحدة معدات خاصة وأربع منظومات متحركة لصواريخ باليستية قصيرة المدى".

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