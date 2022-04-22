مناظرة ساخنة قبل أيام من انطلاق جولة الإعادة للانتخابات الفرنسية

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهاً لوجه مع منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، في مناظرة تلفزيونية ساخنة مساء الأربعاء، وذلك قبل أربعة أيام فقط من انطلاق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وكان ماكرون ولوبان يسعيان جاهدين ليظهرا معقولين ومقبولين، لكن انتقاداتهما المتبادلة زادت خلال المواجهة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة. وقدمت لوبان نفسها على أنها مناصرة للمواطنين العاديين، في حين أن ماكرون، الذي يخوض سباق الانتخابات الرئاسية للفوز بولاية ثانية، كان هو الطرف الأكثر ظهوراً خلال المناظرة، حيث اعترف بارتكابه أخطاء وهفوات خلال فترة رئاسته الأولى. وناقش ماكرون ولوبان القضايا المتعلقة بالأمور المالية التي تمثل أهمية للفرنسيين، من بينها القوة الشرائية والأجور والمعاشات التقاعدية.

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