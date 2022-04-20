القضاء البريطاني يسمح بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سمح القضاء البريطاني، اليوم الأربعاء، رسمياً بتسليم مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من الخلاف القضائي.



فقد أـصدرت محكمة ويستمنستر في لندن أمراً رسمياً بالتسليم وأصبح الأمر الآن في عهدة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه، وإن كان ما زال بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.



تريد الولايات المتحدة محاكمة الأسترالي البالغ من العمر 50 عامًا بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان. وهو مهدد إذا حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة السجن حتى 175 عاما.

يذكر أنه في 14 مارس ، رفضت المحكمة العليا البريطانية النظر في الاستئناف الذي قدمه لتجنب تسليمه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news