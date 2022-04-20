لوبان تنفي الاتهامات لها بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

نفت الزعيمة القومية الفرنسية مارين لوبان، الليلة قبل الماضية، المزاعم بأنها والعديد من أعضاء حزبها أساؤوا استخدام مئات الآلاف من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أقل من أسبوع على خوض الجولة الأخيرة من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقالت خلال حملتها الانتخابية في نورماندي: «هذه الحيل القذرة من الاتحاد الأوروبي، قبل أيام قليلة من جولة الإعادة، أنا معتادة جداً عليها... وإنني أعترض على هذه الاتهامات بشكل واضح».

وأعلن مكتب المدعي العام أنه تلقى تقريراً يسرد تفاصيل لاتهامات بإساءة استغلال الأموال من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في 11 مارس، وأنه ينظر فيه.

ونفي محامي لوبان، ارتكاب موكلته أي مخالفات. ومن المقرر أن تواجه لوبان، الرئيس إيمانويل ماكرون، في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في 24 أبريل.

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