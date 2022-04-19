بايدن يعلن إرسال المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا

المصدر: نيوهامبشير - رويترز

قال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من المدفعية إلى أوكرانيا، وذلك عقب اتصاله في وقت سابق مع حلفاء غربيين لمناقشة الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا، قال بايدن: "نعم".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في وقت سابق للصحافيين الذين يسافرون مع بايدن إلى نيو هامبشاير أن الإدارة ستواصل تقديم المزيد من الذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.

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