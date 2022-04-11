المستشار السابق للرئيس الروسي: فرض "حظر حقيقي" على قطاع الطاقة الروسي قد يوقف الحرب

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أشار مستشار سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الاقتصادية إلى أن فرض "حظر حقيقي" على قطاع الطاقة الروسي من قبل الدول الغربية قد يوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال الدكتور أندريه إلارينوف إن روسيا "لم تأخذ على محمل الجد" تهديدات الدول الأخرى بخفض استهلاكها من الطاقة حيث لازالت أوروبا تواصل شراء النفط والغاز الروسيين وفقاً ل "بي بي سي العربية".

وأكد توقعاته بتوقف الحرب في حال تم تطبيق الحظر وقال إذا حاولت الدول الغربية "تطبيق حظر حقيقي على صادرات النفط والغاز من روسيا... فإنني أراهن بأنه خلال ربما شهر أو شهرين، ستتوقف على الأرجح العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".



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