الاتحاد الأوروبي: فرض مزيد من العقوبات على روسيا خيار مطروح

المصدر: بروكسل - رويترز

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، إن فرض التكتل مزيدا من العقوبات على روسيا خيار مطروح، وذلك عندما سئل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا لبحث فرض حظر على النفط الروسي ردا على غزو أوكرانيا.

وصرح للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج بأن "العقوبات دائما مطروحة على الطاولة". وأضاف أن "الوزراء سيناقشون ما هي الخطوات الأخرى" التي يمكن اتخاذها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news