العثور على 340 جثة بالقرب من كييف

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بأنه تم العثور على نحو 340 جثة، عقب هجوم من القوات الروسية على بلدة بوتشا بالقرب من كييف.

وذكرت صحيفة «أوكراينسكا برافدا»، نقلاً عن هيئة معنية بالجنازات القول: «إنه بحلول وقت متأخر من مساء الأحد، كان قد تم جمع نحو 330 إلى 340 جثة». وأضاف التقرير أن «البحث مازال جارياً عن مزيد من الضحايا، حيث تم العثور على بعض الجثث مدفونة في الساحات الخلفية».

وأثارت صور الجثث، التي تم اكتشافها عقب انسحاب القوات الروسية من المنطقة، الفزع على مستوى العالم، حيث اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مذبحة في البلدة. ونفت موسكو التهمة. ووصفت السفارة الروسية في برلين الواقعة «بأنها من تدبير نظام كييف من أجل وسائل الإعلام الغربية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news