زيلينسكي يزور بلدة بوتشا.. ويتهم القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب

المصدر: بوتشا – رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه "أصبح من الصعب على بلاده التفاوض مع روسيا منذ أن علمت بحجم الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية على أراضيها".

وكان زيلينسكي يتحدث على التلفزيون الوطني من بلدة بوتشا في منطقة كييف حيث جرى العثور على جثث مقيدة لأشخاص أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة، ومقبرة جماعية وغيرها من الدلائل على تنفيذ عمليات إعدام في الأراضي التي تمت استعادتها من قبضة القوات الروسية، فيما نفى الكرملين أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين في بوتشا.

وقال زيلينسكي فيما يحيط به جنود: "هذه جرائم حرب وسيعترف العالم بأنها إبادة جماعية".

وتابع: "من الصعب جدا التحدث عندما ترون ما فعلوه هنا... كلما أطالت روسيا الاتحادية أمد الاجتماعات كان الأمر أسوأ بالنسبة لهم وبالنسبة لهذا الوضع ولهذه الحرب، نعرف آلاف الأشخاص الذين قتلوا وعذبوا.. أطراف مقطوعة ونساء مغتصبة وأطفال قتلوا".

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