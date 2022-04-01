وزير المالية العراقي يكشف عن توجّه لإنشاء صندوق للحالات الطارئة

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

كشف وزير المالية العراقي، علي علاوي، أمس، عن توجه لإنشاء صندوق للحالات الطارئة.

وقال علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه جرى التباحث خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية بشأن إمكانية إنشاء صندوق للحالات الطارئة، ومواجهة التحديات المحلية والدولية.

وشدد على أن «الوزارة ملتزمة بمتابعة وتنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي على النحو الذي يضمن الغرض الذي أُعدّ من أجله».

وأضاف أنه جرى أيضاً خلال الاستضافة في اللجنة المالية، تبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بتفاصيل القانون، مع «التركيز على ضمان تحقيق أقصى استفادة من القانون في دعم الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل، والتقليل من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية».

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