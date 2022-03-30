روسيا: شهدنا تطورات إيجابية في مفاوضات إسطنبول

المصدر: موسكو - وكالات

قال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، إن مفاوضات بلاده مع أوكرانيا شهدت "تطورات إيجابية" خلال اجتماع وفدي البلدين الأخير في إسطنبول.

وأوضح في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن أوكرانيا قدمت في اجتماع الأمس مقترحاتها "بشكل واضح ومكتوب على الورق"، واصفا هذه الخطوة بـ"التطور الإيجابي".

وأضاف أنه غير قادر على الإدلاء بتصريحات تدعو للتفاؤل، قائلا: "لا يمكننا القول إننا أحرزنا نقطة تحول حقيقية حتى الآن، فهناك الكثير من الأمور التي علينا فعلها".

وشهدت إسطنبول، الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في قصر دولمة بهتشة.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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