عمدة ماريوبول الأوكرانية: المدينة لم تعد صالحة للعيش.. وسكانها يتعرضون للإذلال

المصدر: كييف - د ب أ

قال عمدة مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا فاديم بويتشينك إن المدينة لم تعد مكانا صالحا للعيش به، وشدد على ضرورة إجلاء كل من تبقوا بها.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عنه القول إن هناك نحو 160 ألف مدني لا يزالون في المدينة المحاصرة من القوات الروسية، ويئنون من أجل الحصول على مساعدة.

وأضاف: "للأسف، لا يزال هناك الكثير من المدنيين في ماريوبول. ووفقا لتقديراتنا، لا يزال بها 160 ألف شخص، لقد أصبحت غير صالحة للعيش بها، حيث لا توجد مياه ولا كهرباء ولا تدفئة ولا اتصالات. الأمر حقا مروع. مقدار الإذلال الذي يتعرض له كل شخص يقيم في ماريوبول اليوم لا يمكن وصفه بالكلمات".

وشدد على ضرورة إجلاء السكان، إلا أنه أقر في الوقت نفسه بأن الأمل في ذلك يتلاشى.

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