الكرملين: شاهدنا لقطات مروعة لتعذيب جنود روسيا الأسرى في أوكرانيا

المصدر: موسكو - وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين شاهد اللقطات المروعة لمعاملة الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا، وسوف تقوم لجنة بالتحقيق في الواقعة وتقديم تقييم قانوني.

وبحسب "روسيا اليوم" فقد ظهر في الفيديو قوميون أوكرانيون يعاملون الأسرى العسكريين الروس بقسوة بالغة، ويصيبون بعضهم بالرصاص في أقدامهم، دون تقديم مساعدة طبية، دون أن يتحدد من خلال الفيديو مكان أو وقت إطلاق النار.

ووجه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أمس، بالتحقق من جميع ملابسات إساءة أسرى الحرب الروس من جانب القوميين الأوكرانيين الذين وصفهم بـ"المتطرفين".

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