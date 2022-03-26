زيلينسكي: روسيا دمرت 59 موقعا روحيا في أوكرانيا

المصدر: كييف - د ب أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت ما لا يقل عن 59 موقعا روحيا في بلاده خلال غزوها على مدار 31 يوما.

جاء ذلك في خطاب افتراضي للمشاركين في منتدى الدوحة العشرين الذي افتتحه أمير قطر اليوم السبت،بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال زيلينسكي «خلال 31 يوما من هذه الحرب، ألحقت الهجمات الروسية أضرارا بما لا يقل عن 59 مبنى له قيمة روحية، تشمل مساجد وكنائس ومؤسسات دينية وتعليمية.»

وأضاف أنه تم تدمير أو الحاق أضرار بأكثر من مئتي مدرسة والعديد من المستشفيات.

وتابع «تخيلوا فقط أن القوات الروسية تهاجم عمدا هذه الأماكن التي يستخدمها المدنيون العاديون كملاجئ».

واعتبر الرئيس الرئيس الأوكراني، أنّ تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجّع على حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وقال في الكلمة التي بثت على شاشة كبيرة «يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية ليس فقط بلدًا معينًا ولكن الكوكب بأسره»، مضيفا «إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية».

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