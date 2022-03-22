مصر تعفي فئة معينة من المواطنين من الضرائب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي عن بعض المواطنين الذين يتقاضون مرتبات منخفضة.

وأوضح أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتباً شهرياً يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتقرر أيضاً إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

ووجه الرئيس بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام المقبل، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات في ما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.

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