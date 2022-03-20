الرئيس الأوكراني يمدد الأحكام العرفية للمرة الثانية

المصدر: كييف - د ب أ

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد على قانون بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا للمرة الثانية بسبب الحرب الروسية على بلاده.

وقال بيان إن التمديد سوف يبدأ من الساعة 05:30 يوم 26 مارس الجاري ولمدة 30 يوما، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

كان البرلمان الأوكراني فد وافق في الخامس عشر من الشهر الجاري على مرسوم رئاسي يمديد الأحكام العرفية.

وكانت المرة الأولى التي تم فيها إعلان الأحكام العرفية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

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