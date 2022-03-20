مصلون في مسجد بكندا يتغلبون على منفذ هجوم يحمل بلطة

المصدر: ميسيسوجا - د ب أ

تمكن مصلون في أحد المساجد بمدينة ميسيسوجا الكندية من شل حركة رجل رش رذاذاً بينما كان يلوح ببلطة، فيما ذكرت الشرطة أنها جريمة كراهية محتملة.

وقالت "شرطة بيل الإقليمية" في بيان إن رجلاً يدعى "م. معز" (24 عاما) من سكان ميسيسوجا تم القبض عليه في مركز دار التوحيد الإسلامي خلال صلاة الفجر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقال المركز الإسلامي في بيان عبر موقع فيس بوك: "قبل أن يتمكن من إلحاق الأذي بأي من المصلين تجمع عدد منهم وتمكنوا من إيقافه بشجاعة".

وأضاف بيان المسجد أن الرجل كان مسلحاَ بالعديد من الأسلحة البيضاء الأخرى.

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