زيلينسكي يطالب سويسرا بتجميد أموال الأثرياء الروس

المصدر: كييف - د ب أ

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب في مدينة برن السويسرية الحكومة السويسرية إلى تجميد حسابات جميع الأثرياء الروس في البنوك السويسرية.

وبحسب مترجم الكلمة قال زيلينسكي: "هذه أيضا معركة ضد الشر".

وكان زيلينسكي يتكلم مباشرة بتقنية الفيديو إلى آلاف السويسريين الذين احتشدوا في الساحة القائمة أمام البرلمان السويسري للتنديد بالحرب الروسية على أوكرانيا. وضج تصفيق حاد عندما دعا زيلينسكي إلى حظر حسابات الأوليجارشية الروسية.

وطبقت سويسرا إلى حد كبير العقوبات الأوروبية، ولكن هناك شخصيات روسية أخرى شديدة الثراء تقوم بأعمال تجارية في سويسرا ويقال إنها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يخضعوا للعقوبات بعد.



ومن جانبه قال الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس لنظيره الأوكراني: "لقد تأثرنا بالشجاعة التي يقاتل بها شعبكم من أجل الحرية والسلام. نحن معجبون بكيفية دفاعكم عن القيم الأساسية للعالم الحر، والتي هي أيضا قيمنا الأساسية".

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