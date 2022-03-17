كييف تطالب ألمانيا ببيان حكومي بشأن الحرب في أوكرانيا

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

ناشد السفير الأوكراني في برلين المستشار الألماني، أولاف شولتس، الإدلاء ببيان حكومي بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب عرض رسالة عبر الفيديو من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الخميس.

وقال السفير أندريه ميلنيك إنه يتعين على شولتس أن يقول «ما تخطط له الحكومة الائتلافية بالضبط لدعم أوكرانيا بفاعلية، ووضع حد لحرب الإبادة الروسية»، وأضاف «حان الوقت لشولتس للتعليق على الحرب مجدداً، والإعلان عن تدابير مساعدة محددة للغاية». وأكد ميلنيك أنه ينتظر مزيداً من توريد الأسلحة، فضلاً عن تقديم دعم اقتصادي ودعم للاجئي الحرب، مضيفاً أن الكثير من الأمور قد حدثت منذ البيان الحكومي الأول للمستشار بشأن الحرب، وقال: «لذلك سيكون الإدلاء ببيان واضح آخر أمراً مهماً للغاية».

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