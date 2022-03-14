مقطع فيديو يكشف دعماً صينياً شعبياً للمنتجات الروسية في مواجهة العقوبات الغربية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حظي مقطع فيديو لمنتجات روسية في الصين بمتابعة كبيرة من المستهلكين الصينيين، ما يدل على الدعم الصيني للمنتجات الروسية ويأتي ذلك تتعرض فيه الشركات الروسية لضغط بسبب العقوبات الغربية.

وقالت البعثة التجارية إن التمثيل التجاري الروسي في الصين نشر اليوم الاثنين مقطع فيديو على تطبيق الفيديو القصير Douying (المعادل الصيني لـ TikTok) لدعم المنتجات الروسية في السوق الصينية.

وخلال ساعات من النشر حصد الفيديو ألاف المشاهدات وبحلول الساعة 21:4 بتوقيت العاصمة الصينية بكين (4:45 مساءً بتوقيت موسكو)، حصد الفيديو أكثر من 660 ألف إعجاب.

وعن طبيعة الفيديو أفادت البعثة: "سجلت البعثة التجارية الروسية في الصين، بمشاركة ممثلي قطاع الأعمال الروسي، رسالة فيديو إلى المستهلكين الصينيين للمنتجات الروسية. وشكر الممثل التجاري الروسي في الصين، أليكسي داكنوفسكي، المشترين الصينيين على اهتمامهم بالمنتجات الروسية وعلى دعمهم للمنتجات الروسية".

كذلك شمل الفيديو عرضا لمنتجات روسية مثل Synergetik (المواد الكيميائية المنزلية)، وSvitlogorye (الآيس كريم)، و"جوس بوكس ​​"(مشروبات غازية) و"فروتيك".

ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في العام الماضي 2021 مستوى قياسي عند 147 مليار دولار.

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