بدموع وقصص معاناة وهمية.. حيلة صينية تستنزف مدخرات كبار السن

تحولت شخصيات افتراضية منشأة بالذكاء الاصطناعي إلى وسيلة احتيال تستهدف كبار السن في الصين، عبر مقاطع فيديو قصيرة توظف قصص الفقر والمعاناة لاستدرار عواطفهم ودفعهم إلى شراء منتجات بأسعار مبالغ فيها، في ظاهرة آخذة في الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعرف هذه الشخصيات باسم «شياوهاي»، أو «فتيان القصص المؤثرة»، وتظهر عادة في هيئة مراهقين يرتدون الزي المدرسي أو قمصاناً بيضاء بسيطة، ويطلون على المشاهدين بوجوه باكية، مستعرضين حكايات عن الفقر والحرمان والظروف المعيشية الصعبة.

وفي أحد المقاطع، يظهر أحد هذه الفتيان وهو يحمل رغيفاً من الخبز المطهو على البخار، ويخاطب متابعيه، الذين يناديهم «خالاتي وأمهاتي»، قائلاً: «ذهب جميع زملائي لتناول الغداء، بينما أختبئ هنا في الفصل لأتناول هذا». وفي مقطع آخر، يظهر وهو يتعرض للتنمر تحت المطر بسبب عجزه عن دفع الرسوم الدراسية، متوسلاً إلى المشاهدين شراء حبوب الحنطة السوداء، حتى يتمكن من تحقيق هدف المبيعات المطلوب منه ويتجنب سخرية الآخرين.

ولا تقتصر هذه الحيل على القصص الإنسانية، إذ تروج الشخصيات الافتراضية أيضاً لمكملات غذائية ومنتجات صحية وسلع منزلية، مدعية أنها بحاجة إلى المال لمساعدة آبائها الذين يعيشون بمفردهم. وتُباع هذه المنتجات في كثير من الأحيان بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية؛ إذ يصل سعر زجاجة زيت الطهي التي يعرضها أحد هذه الحسابات إلى 99 يواناً (نحو 15 دولاراً)، في حين لا يتجاوز سعرها في متاجر أخرى 60 يواناً. ومع حصول القائمين على هذه الحسابات على عمولات تصل إلى 55%، تتحول معاناة مصطنعة إلى تجارة مربحة.

وحصدت الموضوعات المرتبطة بشخصيات «شياوهاي» أكثر من 600 مليون مشاهدة على منصات الفيديو القصير في الصين، فيما يشكل الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن النسبة الأكبر من متابعيها، ويغرقون أقسام التعليقات برسائل التعاطف والحنان. وكتبت إحدى المتابعات: «لماذا تكتفي بتناول الخبز فقط؟ قلبي يتمزق لأجلك يا بني»، فيما علقت أخرى بعد إتمام عملية شراء: «يا بني العزيز، طلبت أربعة أصناف من أجلك. أحبك دائماً وأبداً».

وتجاوز تعلق بعض المتابعين بهذه الشخصيات حدود التفاعل والشراء، ففي مايو الماضي، أوقفت الشرطة في مدينة أورومتشي امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً، بعدما استقلت القطار بمفردها متجهة إلى مقاطعة شانشي شمالي الصين، للقاء شخصية «شياوهاي» التي دعتها، خلال بث مباشر، إلى تناول الفطر ومشاهدة الزهور. وتدخلت السلطات للتواصل مع عائلتها وإعادتها إلى منزلها، بعدما أوضحت لها أن الفتى الذي تسعى إلى لقائه ليس سوى شخصية افتراضية.

وفي محاولة لتفسير هذه الظاهرة، يرى ما ليانغ، الأستاذ في جامعة بكين، أن انتشارها يرتبط بمشكلة اجتماعية أعمق، تتمثل في الوحدة والعزلة اللتين يعانيهما بعض كبار السن. وقال لمجلة «تشاينا نيوزويك»: «يعاني الكثير من كبار السن من وحدة شديدة في حياتهم الواقعية، فيلجؤون إلى الاستهلاك الرقمي لملء فراغهم العاطفي».

وتكشف الظاهرة عن جانب أكثر تعقيداً من الاحتيال الرقمي، إذ لا يقتصر الأمر على استغلال الثقة أو التلاعب بالمشاعر، بل يمتد إلى استثمار الحاجة الإنسانية إلى التواصل والاهتمام. ولعل ما يلخص ذلك تعليق أحد المستخدمين على الإنترنت: «بعض كبار السن الذين يعانون من الوحدة يدركون أن الأمر زائف، لكنهم يفضلون تصديقه على أنه حقيقي».