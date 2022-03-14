روسيا لا تستبعد الاستيلاء على مدن أوكرانية كبرى

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت روسيا أنه من غير المستبعد أن تستولي القوات الروسية على مدن أوكرانية كبرى.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الاثنين: "في بداية العملية أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بتجنب شن هجوم فوري على المراكز السكانية الكبيرة بما في ذلك كييف".

وأضاف بيسكوف أن وزارة الدفاع لم تعد تستبعد الآن إمكانية فرض السيطرة الكاملة على مناطق كبيرة مأهولة بالسكان ومحاصرة الآن فعليا مع مراعاة توفير أكبر قدر من الأمن للسكان المدنيين.

وبرر بيسكوف هذه الخطوة بـ"قيام تشكيلات قومية بوضع معدات عسكرية" في مناطق سكنية"، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

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