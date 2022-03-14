واشنطن تطالب قناة أردنية بالتقليل من نقل أخبار "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

المصدر: عمّان - متابعات

طلب السفير الأميركي في الأردن هنري ووستر، تقليل مشاركة الأخبار الروسية وخصوصا من قناة روسيا اليوم وسبوتنيك.

وبحسب ما ذكرت "روسيا اليوم" فإن رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركي في الأردن قال خلال مقابلة مع قناة "رؤيا" التلفزيونية: "سأكون سعيدا للغاية برؤية مشاركة أقل على قناتكم لروسيا اليوم وسبوتنيك ولكن على الرغم من ذلك، إنه شرف عظيم أن أتواجد معكم".

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