الصين تفرض الحجر على 17 مليون نسمة بسبب تفشي كورونا

المصدر: بكين - أ ف ب

فرض الحجر المنزلي على سكان مدينة شنجن البالغ عددهم 17 مليون نسمة في جنوب الصين بعد تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على ما أعلنت الحكومة المحلية التي أغلقت كذلك حي الأعمال.

وبعدما قامت بإغلاق الأماكن غير الأساسية وحظر فتح المطاعم في الأيام الأخيرة، طلبت سلطات المدينة التي تؤوي عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي وتنسنت، من السكان لزوم منازلهم بمواجهة تفشي الإصابات بأوميكرون.

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