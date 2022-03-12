أوكرانيا: مقتل 79 طفلاً وإصابة 100 منذ بدء الهجوم الروسي

المصدر: كييف - د ب أ

أعلن الادعاء العام في أوكرانيا، اليوم السبت، "مقتل ما لا يقل عن 79 طفلا وإصابة 100 منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي".

وأكد الادعاء الأوكراني أنه ليس من الممكن القول إن هذه الأرقام شاملة، نظرا لغياب إمكانية تفقد أماكن القصف التي تنشط فيها الهجمات الروسية.

وأضاف الادعاء أن أكثر من 280 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد أصيبت بأضرار خلال الأيام الـ16 الأولى من الحرب، ومنها 110 مؤسسة في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا. وقد جرى تدمير تسع مؤسسات بالكامل.

وتابع الادعاء: "نتيجة لذلك، حُرِم سبعة ملايين طفل من فرصة التعلم بسبب الأعمال العدوانية النشطة والتدمير الكامل لهذه المؤسسات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news