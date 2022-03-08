الملك سلمان يستقبل السيسي في قصر اليمامة بالرياض

المصدر: الرياض – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس المصري والوفد المرافق له، فيما عبر السيسي عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وأُجريت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين، وعقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، وأقام مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري.

وفي سياق متصل، اجتمع الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، مع الرئيس السيسي، ورحب بالرئيس المصري في بلده الثاني المملكة فيما عبر السيسي عن الشكر لولي العهد السعودي على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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