روسيا تدعم كوريا الشمالية: نتفهم قرارها باستئناف إطلاق الصواريخ

المصدر: عواصم – رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا تتفهم قرار كوريا الشمالية استئناف إطلاق الصواريخ بصورة متكررة ولا ترى أي شروط مسبقة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي.

واختبرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من الصواريخ في يناير الماضي، ومن ضمنها أكبر صواريخها منذ عام 2017، وأطلقت صاروخاً باليستياً في البحر في استئناف لتجارب الأسلحة في أواخر فبراير. وأطلقت صاروخا آخر يوم السبت الماضي.

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف إنه لا يرى أي شروط مسبقة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية لأن واشنطن اختارت مواصلة مسار فرض العقوبات ضد بيونج يانج.

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