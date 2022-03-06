القوات الروسية تدمر مطار فينيتسيا غرب أوكرانيا (فيديو)

المصدر: كييف - د ب أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية قامت بتدمير مطار فينيتسيا غربي أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو نشره على قناة تليغرام اليوم الأحد، قال زيلينسكي: "لقد تم إبلاغي بوقوع هجوم صاروخي على فينيتسيا.. بثمانية صواريخ.. مدينتنا فينيتسيا المسالمة لم تهدد روسيا بأي شكل أبدا. لقد كان هذا الهجوم الصاروخي قاسيا.. لقد تم تدمير المطار بالكامل".

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا في وقت لاحق قالت فيه "لقد تم تعطيل عمل مطار القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى".

وجدد زيلينسكي مطالبته بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وهي الخطوة التي رفضها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news