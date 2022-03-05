الرئيس الأوكراني يعلن مقتل 10 آلاف جندي روسي

المصدر: كييف - د ب أ

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مواصلة الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا. وقال في خطاب عبر الفيديو اليوم السبت إن الجيش الروسي لم يحقق أهدافه، لكن قُتل من بين صفوفه نحو 10 آلاف جندي، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الدفاع في جميع الاتجاهات الرئيسية، وقال إن هجمات مضادة بدأت بالقرب من خاركيف.

وأضاف أن الممرات الإنسانية لماريوبول وفولنوفاخا بمنطقة دونيتسك من المفترض أن تكون جاهزة للعمل اليوم السبت لإنقاذ النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى المدينتين المحاصرتين.

وتابع زيلينسكي: "كل من يحتاج إلى مساعدة من المفترض أن تُتاح له الفرصة للخروج... كل من يريد الدفاع عن مدينته من المفترض أن يواصل القتال".

وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يبذل قصارى جهده للحفاظ على الاتفاقات الخاصة بالممرات الإنسانية، مضيفا أنه سيُجرى بعد ذلك بحث ما إذا كان يمكن المضي قدما في عملية التفاوض.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لمئات الآلاف من الأشخاص في المدن الأوروبية الذين نزلوا إلى الشوارع لدعم أوكرانيا.

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