روسيا تكشف عن مكان تواجد رئيس أوكرانيا في دولة أخرى

المصدر: إعداد: سمير سعيد

نقلت وكالة "فيستي" عن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، قوله إن فلاديمير زيلينسكي موجود في بولندا. ووفقا له ، فإن نواب البرلمان الأوكراني لا يستطيعون مقابلته.

وكتب فياتشيسلاف فولودين في قناته على "تليجرام": "غادر زيلينسكي أوكرانيا. قال نواب البرلمان الأوكراني إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في مدينة لفيف. وهو الآن في بولندا".

وفي 26 فبراير، ذكر فولودين أن زيلينسكي غادر كييف على عجل، ثم قال إنه تلقى أيضًا معلومات من نواب في البرلمان الأوكراني، الذين حاولوا مقابلة رئيس أوكرانيا في كييف، وتمت دعوتهم إلى لفيف لحضور لقاء.

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