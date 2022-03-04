بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.

وصرح بوتين خلال الاجتماع، أن "القوميين والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا يختبئون خلف المدنيين مستخدمينهم كدروع بشرية".

وقال بوتين إن "هناك مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بما في ذلك من الشرق الأوسط".

وأردف: "العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني".

وأشار إلى أن "الروس والأوكرانيين شعب واحد، وأنه لن يغير رأيه بذلك أبدًا".

وأعلن بوتين أنه "وقع مرسومًا يمنح لقب بطل روسيا إلى الضابط نورماغوميد غادجيماغوميدوف، الذي توفي أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وتابع: "رجالنا العسكريون لديهم فهم كامل لصحة اتباع قانونية أعمالهم أثناء العملية الخاصة في أوكرانيا، وذلك حتى بعد الجراح التي تلقوها".

ونوه بوتين إلى أن "القوات المسلحة الروسية وفرت ممرات للمدنيين في جميع أماكن الاشتباكات في أوكرانيا".

ولفت إلى أن "القوميين لن يسمحوا لهم بالخروج".

وأشار بوتين إلى جرائم القوميين الأوكرانيين بقوله أنهم "يضعون أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية".

وقال إنه "سيتم دفع أكثر من 7 ملايين روبل لأفراد أسر الجنود الذين لقوا حتفهم في العملية في أوكرانيا، كما سيحصل الجنود الجرحى في أوكرانيا على مبلغ قدره 3 ملايين روبل".

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