لافروف يتهم الغرب بـ "فقدان السيطرة على نفسه"

المصدر: جنيف - وكالات

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات "غير مشروعة" على بلاده نظرا لهجومها على أوكرانيا.

وفي كلمة له، بثت عبر تقنية الفيديو، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، قال لافروف إنه كان يأمل أن يحضر الاجتماع بشكل شخصي، إلا أن حظر الطيران المفروض على الشركات الروسية منعه من ذلك.

واعتبر لافروف أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على بلاده "للتهرب من حوار مباشر وصادق وجها لوجه يتخوفون منه"، متهما الغرب بأنه "فقد السيطرة على نفسه".

وقاطعت وفود دول عدة خطاب لافروف، عبر خروج أعضائها من القاعة خلال بثه، تضامنا مع أوكرانيا.

كما كانت وفود عدة دول قد قاطعت خطابا آخر للافروف، بث عبر تقنية الفيديو خلال اجتماع منظمة منع انتشار السلاح الذي عقد اليوم كذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

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