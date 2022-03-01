إطلاق نار في كنيسة أمريكية يودي بحياة 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلق رجل النار وقتل أربعة أشخاص بينهم أطفاله الثلاثة قبل أن ينتحر، في مبنى كنيسة بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أفادت قناة «سي بي إس» نقلا عن الشرطة المحلية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية: «قتل ثلاثة أطفال على يد أبيهم الذي انتحر بعد ذلك داخل الكنيسة.. وأكد الرقيب في الشرطة روب جراسمان مقتل شخص خامس لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الشخص أيضا من أفراد الأسرة».

وذكر مسؤولون في الشرطة أن جميع الأطفال الثلاثة كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما.

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