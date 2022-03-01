"لن يقترب أحد من القيصر".. طاولة بوتين الأطول في العالم

المصدر: إعداد: سمير سعيد

علق رئيس الوزراء ووزير خارجية السويد السابق كارل بيلدت، على صورة للطاولة التي يجلس عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تغريدة على "تويتر" قائلاً في تغريدة على حسابه: "كان هذا هو المشهد عندما أمر بوتين بتأهب نووي. يخبرنا المشهد بالكثير عن حالة العزلة للرجل الذي إصبعه على الزر".

وعلق أحد الصحفيين الروس على الطاولة التي يجلس عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: : "طاولة بوتين في الكرملين وفقاً للأحداث.. نحن في حالة حرب حقيقية ولن يقترب أحد من القيصر".

ويبدو من الوهلة الأولى أن طاولة بوتين التي يبحث عليها مع أركان حكومته، أنها الأطول والأكبر في العالم من أي طاولة ظهرت لأي رئيس في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news