أوكرانيون عُزّل يتصدون لدبابات روسية: "اذهبوا إلى موطنكم.. لن نسمح لكم بالمرور!"

المصدر: كييف - د ب أ

تصدى عشرات من سكان مدينة دنبرارودني في جنوب أوكرانيا لقافلة عسكرية روسية تشمل دبابات وهم عُزّل.

ويظهر ذلك خلال العديد من التسجيلات من ضواحي دنبرارودني، والتي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي أمس الأحد.

ويظهر عمدة المدينة، يفيني ماتفيف، وهو يتقدم المواطنين ويتحدث إلى سائقي الدبابات الأمامية. وصاح رجال قائلين: "اذهبوا إلى موطنكم !"، "لن نسمح لكم بالمرور!"، بينما صاح آخرون في اتجاه ماتفييف مرددين "بطل!".

وعقب محادثة مقتضبة مع العمدة، استدارت الدبابات.

وقال رجل يصور ما يحدث شبه ضاحكا: "ماتفييف يطارد الدبابات، وماذا بعد؟".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news