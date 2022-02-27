الفيفا يمنع إقامة مباريات في روسيا وحظر العلم والنشيد الوطني

المصدر: وكالات ومتابعات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأحد إنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم"

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأحد على روسيا خوض مبارياتها تحت راية محايدة، ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، عقب غزو أوكرانيا.

وسيتم حظر النشيد والعلم الروسيين من المنافسات الدولية حسب الاتحاد الدولي الذي يحتفظ بحقه في اتخاذ "عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات".

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الاتحاد الروسي يمكنه المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس "روسيا"

وأضاف أن مباريات روسيا "على أرضها" ستقام على ملاعب محايدة وبدون جماهير.

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