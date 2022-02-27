الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية

المصدر: بروكسل - د ب أ

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات ذات الملكية الروسية والتي تسيطر عليها روسيا أو المسجلة لديها "بما في ذلك الطائرات الخاصة بالأثرياء".

وقالت على تويتر: "لن يكون بإمكانها الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الطائرات الخاصة للأثرياء".

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي بصورة منفردة حظرا على الطائرات الروسية بمجالها الجوي في الأيام القليلة الماضية. كما فرضت بريطانيا حظرا على شركات الطيران الروسية من الهبوط بمطاراتها أو عبور مجالها الجوي.

وأشادت فون دير لاين بقيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مواجهة الهجوم الروسي، قائلة إن "شجاعته ومرونة الشعب الأوكراني كانا مصدر إلهام لنا جميعا".

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