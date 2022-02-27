أقل من ساعة.. روسيا تمنح أوكرانيا مهلة مقتضبة للمشاركة في المفاوضات

المصدر: موسكو - د ب أ

أعطى الوفد الروسي في بيلاروس مهلة مقتضبة للجانب الأوكراني لإيفاد وفد للمشاركة في محادثات تستضيفها مدينة جوميل البيلاروسية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي القول إن الوفد الروسي سيظل في مينسك بانتظار تأكيد من جانب أوكرانيا لاستعدادها لحضور المحادثات في جوميل ببيلاروس حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم (أي أن المتبقي أقل من ساعة وفقا للتوقيت المحلي).

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروس، وأنه جاهز لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني.

ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتأكيد على الاستعداد للحوار مع روسيا، ولكنه رفض أن يتم إجراء الحوار في بيلاروس. وقال :"أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، ولكن في دولة لم تنطلق منها صواريخ ضد أوكرانيا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news