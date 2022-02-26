روسيا تستأنف الهجوم على أوكرانيا.. وتتهمها برفض محادثات السلام

المصدر: موسكو - وكالات

قال الكرملين إن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجددا اليوم السبت بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الهجوم أمس ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية أن روسيا توقعت فرض الغرب عقوبات عليها ردا على غزوها لأوكرانيا، مضيفا أنها تتخذ إجراءات لخفض تأثيرها على الاقتصاد إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن أوكرانيا رفضت إجراء مفاوضات سلام مع روسيا، مضيفاً: "منذ رفض الجانب الأوكراني التفاوض من حيث المبدأ، استأنفت القوات الروسية الرئيسية تقدمها بعد ظهر اليوم وفقا للخطة التشغيلية".

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