الجيش الأوكراني للمواطنين: أقيموا الحواجز وأحرقوا الإطارات وأوقفوا الروس بكل الوسائل !

المصدر: كييف - د ب أ

طالب الجيش الأوكراني المواطنين بوقف التوغل الروسي في بلادهم بكل الوسائل الممكنة.

وجاء في بيان الجيش الذي أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" اليوم السبت: "اقطعوا الأشجار، وأقيموا الحواجز، وأحرقوا الإطارات! استخدموا كل ما في متناول أيديكم!".

وأضاف الجيش أن تصنيع ما يسمى بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) يمكن أن يساعد أيضا. وجاء في البيان: "يجب على المحتلين أن يفهموا أنهم غير مرغوب فيهم هنا وأنهم سيواجهون مقاومة في كل شارع.. دعوهم يخافون حتى من النظر إلى مدننا. معا لتحقيق النصر! سيتم تدمير المحتلين".

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