صاروخ يصيب مبنى سكني في كييف

المصدر: كييف - د ب أ

أصاب صاروخ مبنى سكنيا، بالعاصمة الأوكرانية، كييف اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم عن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو قوله على تطبيق "تليجرام": "أصاب صاروخ مبنى سكنيا، في شارع 6 إيه لوبانوفسكي. تتجه خدمات الطوارئ إلى هناك".

وذكرت خدمة الطوارئ الأوكرانية على تليجرام، أن "صاروخا اصاب مبنى سكنيا، مكونا من عدة طوابق(ما بين 17 و18 طابقا). ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن. وتجرى عملية الإجلاء".

ويعمل 12 عضوا وثلاث وحدات من المعدات التابعة لخدمة الطوارئ الحكومية في الموقع.

يأتي ذلك فيما دخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث مع قتال يدور في شوارع كييف بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية.

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