الرئيس الأوكراني لرئيس الوزراء الإيطالي: في المرة القادمة سأغير جدول أعمال الحرب لأردّ على مكالمتك !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رد فلاديمير زيلينسكي على رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بشأن عدم تواصله معه، ووعد بتعديل جدول الأعمال العسكري في المرة القادمة والتواصل معه في الوقت المحدد.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية قد صرح اليوم الجمعة بأن فلاديمير زيلينسكي كان من المفترض أن يتصل به في الصباح، إلا أنه لم يكن متاحا لإجراء مكالمة، وتعذر الاتصال به.

وكتب الرئيس الأوكراني على حسابه في "تويتر" بهذا الشأن يقول: "في المرة القادمة سأحاول تغيير جدول الأعمال العسكري للتحدث مع ماريو دراغي في وقت محدد".

وفي إفادة حول الأزمة الأوكرانية في مجلس النواب الإيطالي قال رئيس الحكومة الإيطالية: "في المساء شاركت في المجلس الأوروبي الاستثنائي، الذي حضره أيضا الرئيس زيلينسكي. لقد كانت لحظة تراجيدية الاتصال بزيلينسكي. هو اختبأ في جزء من كييف. وقال إن أوكرانيا ليس لديها المزيد من الوقت، وأنه وعائلته هدف لقوات الغزو الروسي. وهذا أثر بعمق في جميع المشاركين".

وتابع دراغي في هذا الشأن قائلا: "عثر عليّ هذا الصباح واتفقنا على إجراء محادثة هاتفية في الساعة 9.30، لكن تبين أن المحادثة كانت مستحيلة، ولم يعد زيلينسكي متاحا".

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