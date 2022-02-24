وفاة 4 إماراتيين في حادث مروع بالسعودية

المصدر:
  • متابعة موقع الامارات اليوم
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توفي أربعة مواطنين إماراتيين في حادث مروري مروع عند تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي في المملكة العربية السعودية؛ وفقا لما نشرته قناة الإخبارية السعودية.

وقالت الإخبارية في حسابها على "تويتر"، إن حادثاً جسيماً وقع في تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي أسفر ‏عن وفاة أربعة مواطنين إماراتيين.‏

وأضافت أن الحادث وقع بسبب منعطف اعتمدته وزارة النقل في وقت سابق لمشروع جسر ينظم الحركة، لكنه ظل متعثرًا منذ أكثر ‏من 6 سنوات.‏

 

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