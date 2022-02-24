"الناتو" ينشر مزيدا من القوات في أوروبا الشرقية ويفعّل "الخطط الدفاعية" للحلفاء

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان مشترك أنه يعتزم نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية و" اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز الردع والدفاع في أنحاء الحلف".

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي الخميس إن الناتو يفعّل "خططه الدفاعية" للدول الحليفة فيما تهاجم روسيا أوكرانيا غير العضو فيه.

وأكد ستولتنبرغ أن الحلف سيعقد قمة افتراضية الجمعة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا الموالية للغرب.

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