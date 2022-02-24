الرئيس الأوكراني يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

المصدر: كييف - د ب أ

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، ردا على الغزو الروسي لبلاده .

وتجدر الإشارة إلى أن لأوكرانيا أربع قنصليات في روسيا، في كل من سان بطرسبرج وروستوف-أون-دون وإيكاترينبرج ونوفوسيبيرسك، إلى جانب السفارة في موسكو.

وكان جرى استدعاء الممثل الدائم لأوكرانيا في موسكو إلى بلاده للتشاور، بعدما اعترفت روسيا بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد أوصى زيلينسكي مؤخرا بقطع العلاقات الدبلوماسية.

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