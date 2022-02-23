بكين تتّهم واشنطن بـ"صب الزيت على النار" في الأزمة الأوكرانية

المصدر: بكين - أ ف ب

اتهمت الصين الأربعاء الولايات المتحدة بتصعيد الأزمة في أوكرانيا، بعد اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق البلاد وإعلان واشنطن عقوبات على روسيا.

وقالت هويا تشونيينغ وهي ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية أمام الصحافيين: "الولايات المتحدة تواصل بيع أسلحة لأوكرانيا ما يزيد التوترات ويثير هلعا كما أنها تعبث بجدول حرب".

وأضافت: "السؤال الرئيسي هو ما الدور الذي أدته الولايات المتحدة في التوترات الحالية في أوكرانيا"؟.. صب الزيت على النار واتّهام الآخرين، هو تصرّف غير أخلاقي وغير مسؤول".

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